Следователи ФРГ нашли связи экипажа яхты «Андромеда» с украинскими спецслужбами

Немецкие следователи установили прямые связи между частью экипажа яхты «Андромеда» и украинскими спецслужбами или вооруженными силами. Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на совместное расследование с изданиями Die Zeit и Süddeutsche Zeitung.

Расследование подтвердило, что диверсионная группа, предположительно причастная к подрывам газопроводов «Северный поток», поддерживалась украинскими государственными структурами. При этом следствие пока не установило, была ли атака официальной акцией Украины.

«По данным следствия, часть экипажа «Андромеды» имела явные связи с украинскими спецслужбами или военными. С точки зрения следователей, не доказано, была ли эта атака на самом деле государственной акцией Украины», — отмечается в материале.

Как писало издание Die Zeit, немецкие правоохранительные органы установили личности всех участников диверсионной группы, причастной к подрыву «Северных потоков». По данным издания, следователям удалось идентифицировать семерых подозреваемых, против которых уже выданы ордера на арест. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего.

В ФРГ установили личности всех участников подрыва "Северных потоков"

21 августа в Италии арестовали украинца Сергея Кузнецова по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков».