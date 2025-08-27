Трамп прокомментировал "трагическую стрельбу" в Миннесоте

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация следит за ситуацией со стрельбой в Миннесоте. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, на место стрельбы в католической школе в Миннеаполисе уже прибыли сотрудники ФБР. Кроме того, работники Белого дома держат ситуацию на особом контроле.

«Я получил полный брифинг о трагической стрельбе в Миннеаполисе, штат Миннесота. ФБР быстро отреагировало, и их сотрудники находятся на месте. Белый дом будет продолжать следить за этой ужасной ситуацией. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве за всех пострадавших», — написал он.

Ранее губернатор Миннесоты сообщил о том, что в католической школе в Миннеаполисе произошла стрельба.