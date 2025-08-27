Украина перестала быть «исключительной жертвой» для Европы. Об этом пишет чешское издание Lidovky.

«Украина теряет позицию исключительно жертвы. Жертвы, с которой западные государства поступают гуманно», — говорится в сообщении издания.

По мнению авторов материала, Польша уже встала на путь конфронтации с Украиной.

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. Глава государства отметил, что после начала специальной военной операции в Польшу приехали несколько миллионов беженцев с Украины. Парламент страны принял закон, предоставляющий всем беженцам с Украины ряд льгот. В частности, это касалось бесплатного медицинского обеспечения, а также ряда социальных выплат.

При этом на Украине считают, что в Польше уже набирает силу конфликт между кабмином премьера Дональда Туска и аппаратом главы государства Кароля Навроцкого по вопросу помощи беженцам с Украины.