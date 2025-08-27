В прошлом войны против России не принесли ничего хорошего, напомнил странам Европы вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини.

Европейские правительства и «некоторые руководители» в Брюсселе, по его словам, «упорно говорят об оружии, армиях, бомбах и ракетах». Между тем, по мнению Сальвини, следует прислушаться к папе Римскому и «вложить силы в дипломатию».

В интервью порталу sussidiario.net вице-премьер Италии напомнил, что «в прошлом - от Наполеона до Гитлера» войны против России «не принесли ничего хорошего».