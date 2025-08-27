Немецкие правоохранительные органы установили личности всех участников диверсионной группы, причастной к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает издание Die Zeit со ссылкой на результаты совместного расследования с Süddeutsche Zeitung и телеканалом ARD.

По данным издания, следователям удалось идентифицировать семерых подозреваемых, против которых уже выданы ордера на арест. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего.

21 августа в Италии арестовали украинца Сергея Кузнецова по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков». Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. При этом в Киеве отрицали причастность к диверсиям, а президент РФ Владимир Путин назвал «чушью» версию об «украинском следе».

Германию призвали раскрыть правду о «Северных потоках»

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. В России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.