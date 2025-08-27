Венгрия призвала Украину не атаковать нефтепровод «Дружба»
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт вновь призывает Украину прекратить атаки на нефтепровод «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в последние несколько дней нефтепровод был на ремонте, но уже завтра по нему возобновят поставки нефти. При этом, Венгрии удалось не использовать стратегические резервы нефти, обойдясь коммерческими.
«Вместе с тем мы призываем Украину в будущем не атаковать нефтепровод, ведущий в Венгрию, и не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения нашей страны!», — заявил Сийярто.
Помимо этого он также добавил, что ранее обсудил ситуацию с «Дружбой» с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным. Тот заявил Сийярто, что российская сторона нашла технологическое решение, благодаря которому поставки нефти будут восстановлены.
Ранее ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба» по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию.