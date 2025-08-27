Politico: Трамп убедил Орбана поменять позицию по Украине

Издание Politico утверждает, что президент США Дональд Трамп якобы убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить позицию по вступлению Украины в Европейский союз. В Будапеште это отрицают.

В статье приводятся слова одного из европейских дипломатов, который заявил, что Трамп уговорил Орбана, который выступает против членства Украины в ЕС, поменять свою позицию по этому вопросу.

Там отмечается, что дискуссии о вступлении Украины в ЕС зашли в тупик, однако ситуация может быть преодолена благодаря давлению на Будапешт.

В то же время венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Трамп и Орбан не обсуждали вопрос о членстве Украины в ЕС. По его словам, не только эта тема не поднималась, но и "вообще никакого разговора не было".

На прошлой неделе Киев несколько раз атаковал беспилотниками нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть поступает в Европу. Из-за этого транспортировка сырья в Венгрию и Словакию на время прекращалась.

Владимир Зеленский в связи с этим двусмысленно заявлял, что Украина "всегда поддерживала дружбу с Венгрией, а теперь существование этой дружбы зависит от Венгрии".

Орбан, в свою очередь, подчеркнул, что шантажом и угрозами членства в Евросоюзе не добиться, а слова Зеленского "не останутся без последствий".