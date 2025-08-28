Мелания Трамп резко прокомментировала ужасную трагедию в церкви

Первая леди США Мелания Трамп, зарекомендовавшая себя как страстная защитница прав детей, не могла не прокомментировать ужасную трагедию, произошедшую в Миннеаполисе (штат Миннесота) в среду. Супруга американского лидера сделала редкое публичное заявление, в котором призвала к поиску решений по искоренению потенциальных будущих угроз, аналогичных этой.

© википедия

Мелания Трамп, комментируя расстрел детей в церкви американского штата Миннесота, написала, что «трагическое массовое убийство подчёркивает необходимость превентивного вмешательства для выявления потенциальных участников школьных стрельб».

Она справедливо подчеркнула, что ранние признаки часто очевидны: многие люди ведут себя подозрительно и публикуют угрозы в интернете перед тем, как совершить какие-либо противоправные действия.

Чтобы предотвратить будущие трагедии, крайне важно проводить оценку поведенческих угроз на всех уровнях общества – начиная с наших домов, охватывая школьные округа и, конечно же, социальные сети.

«Осознание этих тревожных сигналов и быстрые действия могут спасти жизни и сделать американские сообщества более безопасными», – написала Мелания Трамп.

Заявление первой леди США назвали примечательным, поскольку это одно из немногих политических заявлений Мелании, которая толком на публике и не появлялась во время второго президентского срока ее мужа.

55-летняя первая леди появилась на публике всего 19 раз за этот срок, по сравнению с 40 в тот же период в первый срок Трампа. Мелания поставила заботу о детях главной целью своей личной и политической жизни.