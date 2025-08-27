Китай ответил на требование США по ядерному разоружению

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь назвал требование США о присоединении Пекина к диалогу о ядерном разоружении «нереалистичным». Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом Го Цзякунь прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о желании Белого дома присоединить Китай к диалогу о ядерном разоружении. По словам дипломата, Пекин уже придерживается политики неприменения ядерного оружия и поддерживает ядерный потенциал на низком уровне.

«Ядерные потенциалы США и Китая находятся совершенно на разных уровнях, а ядерная политика и подходы к обеспечению стратегической безопасности двух стран также различны. Требовать от Китая вступить в трехсторонние переговоры о ядерном разоружении с РФ и США неразумно и нереалистично», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь китайского посольства в США заявил, что Пекин ожидает от Белого дома поддержки принципа взаимной выгоды.