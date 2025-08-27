Появилось видео перепалки между замом Кличко и его бывшим советником

Заместитель мэра Киева Виталия Кличко Анна Старостенко вступила в публичную перепалку с руководителем администрации Деснянского района Максимом Бахматовым, который в прошлом был советником Кличко. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, Старостенко пришла на отчет Бахматова и хотела что-то сказать с трибуны, однако тот стал отбирать у нее микрофон. В итоге произошла перепалка, которая чуть не переросла в драку.

«Вы напали на человека президента. Выведите ее или садитесь и слушайте молча, пока я не закончу, это не ваша презентация», — заявлял Бахматов в ходе конфликта.

Он стал главой районной администрации в мае текущего года по назначению президента Украины Владимира Зеленского.

Кличко продолжительное время находится в оппозиции к Зеленскому. В июле он принимал участие в митингах против закона, подрывающего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), положения которого впоследствии были отменены.