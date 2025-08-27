Стубб призвал оказать давление на РФ после разговора с Зеленским
Президент Финляндии Александр Стубб после разговора с Владимиром Зеленским призвал оказать давление на Россию. Об этом он написал у себя на странице в X.
По словам Стубба, «Украина готова к миру, а РФ только тянет время».
«Мы должны надавить на Москву, чтобы она присоединилась к переговорам», — добавил он.
Также Стубб заявил о реализации плана по надежной поддержке безопасности Киева. Он заверил, что Хельсинки вместе с партнерами намерены добиваться справедливого мира для Украины.
Президент Финляндии рассказал о тесном контакте с Зеленским
Ранее Стубб выразил уверенность, что «склонить» президента РФ Владимира Путина к миру могут те, кто находятся на Востоке. В связи с этим он призвал ввести пошлины против стран, торгующих с Москвой.