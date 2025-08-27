Президент Финляндии Александр Стубб после разговора с Владимиром Зеленским призвал оказать давление на Россию. Об этом он написал у себя на странице в X.

По словам Стубба, «Украина готова к миру, а РФ только тянет время».

«Мы должны надавить на Москву, чтобы она присоединилась к переговорам», — добавил он.

Также Стубб заявил о реализации плана по надежной поддержке безопасности Киева. Он заверил, что Хельсинки вместе с партнерами намерены добиваться справедливого мира для Украины.

Ранее Стубб выразил уверенность, что «склонить» президента РФ Владимира Путина к миру могут те, кто находятся на Востоке. В связи с этим он призвал ввести пошлины против стран, торгующих с Москвой.