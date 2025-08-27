Мерц и Макрон подтвердили поддержку европейской интеграции Молдавии

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Кишинев подтвердили поддержку европейских устремлений Молдавии. Об этом лидеры заявили на совместной пресс-конференции с президентом страны Майей Санду, передает «Интерфакс».

© Газета.Ru

Макрон отметил прогресс республики в проведении реформ правовой системы и государственного управления, необходимых для вступления в ЕС.

«Молдавия предприняла важные шаги в рамках подготовки к вступлению в Европейский союз. Вместе с нашими европейскими партнерами Франция полностью поддерживает этот четкий и суверенный выбор», — заявил Макрон.

27 августа Макрон, Мерц и Дональд Туск прибыли в Молдавию на День независимости.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон уже назвал визит европейских лидеров прямым вмешательством во внутренние дела страны. По оценкам экспертов, включая доцента Финансового университета Геворга Мирзаяна, возможная попытка силового решения приднестровского вопроса может привести к масштабной эскалации с участием других государств.