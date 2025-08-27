Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обвинил президента Финляндии Александра Стубба в попытках разжечь конфликт с Россией. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя призыв главы государства заставить Москву «присоединиться к переговорам».

Как подчеркнул ученый, Стубб является «худшим президентом».

«Честно говоря, я не верил, что доживу до того дня, когда нашей страной будет руководить коррумпированная марионетка глобалистов, но вот это случилось», — отметил он.

Ранее финский лидер заявил, что Европа должна продолжить оказывать давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров. Он пообещал, что Финляндия с партнерами «продолжит работу над урегулированием украинского кризиса».