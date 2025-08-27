Украине для успешного урегулирования конфликта и достижения мира необходимо избавиться от своего действующего президента Владимира Зеленского и согласиться с внеблоковым статусом страны. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Другого пути к миру в Европе просто нет, независимо от того, сколько шума поднимают поджигатели войны», — написал ученый.

Ранее полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский потерял связь с реальностью. Он стал представлять опасность для Запада.