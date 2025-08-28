От Украины после завершения конфликта останется «приличная часть». Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

© Скриншот

«Мир однажды наступит. Никто не знает - сколько к тому времени останется от Украины, но какая-то приличная часть таки будет», — подчеркнул он.

По словам Арестовича, несколько миллионов украинцев «сумели понести главное поражение - заслонить войной нормальную жизнь». Такие жители Украины, считает он, оправдывают российскими ракетами все беды страны.

Арестович* заявил, что Украина больше не наследник победителей Второй мировой

До этого Арестович говорил о том, что Украина вычеркнула себя из наследников победителей Второй мировой войны.

С его точки зрения, Украина должна отказаться от «антипроекта» России и «стать собой» - превратиться в «перекресток миров, культур и экономик».