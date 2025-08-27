Три страны ЕС могут восстановить санкции против Ирана

Великобритания, Германия и Франция могут инициировать процесс восстановления санкций против Ирана 28 августа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Данное решение может быть приняты в связи с тем, что переговоры о ядерной программе Тегерана не увенчались успехом.

Власти этих стран планируют письменно известить о своем решении Совет Безопасности ООН. Санкции против финансового, банковского, энергетического и оборонного секторов Ирана будут восстановлены спустя 30 дней после этого, отмечает источник.

Недавно министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с коллегами из «евротройки» (Великобритания, Франция, Германия) предупредил о последствиях восстановления санкций в отношении Тегерана.

13 августа Великобритания, Германия и Франция направила в ООН письмо, где говорится об их готовности инициировать введение новых санкций в отношении Ирана, если Тегеран не возобновит переговоры по поводу своей ядерной программы.