Премьер Дании принесла извинения гренландкам за принудительную контрацепцию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен принесла извинения жительницам Гренландии за принудительную контрацепцию в 1960-е годы. Соответствующее заявление опубликовали на сайте канцелярии главы датского кабмина.

«Прошу прощения у девочек и женщин, которые подверглись систематической дискриминации. Из-за того, что они были гренландками. Из-за физического и психологического вреда, который им причинили. Из-за предательства», — говорится в документе.

Фредериксен добавила, что правительство Дании не может изменить того, что произошло. Однако, по ее словам, власти могут взять ответственность. В связи с этим кабмин страны рассчитывает на скорейшее получение результатов беспристрастного расследования произошедшего, отметила премьер.

Для контроля уровня рождаемости в Гренландии в 1960-е годы была запущена кампания принудительной контрацепции. В рамках инициативы несовершеннолетним девушкам и женщинам после родов устанавливали внутриматочные спирали. При этом процедура часто проходила без согласия или ведома жительниц острова.

В марте 2024 года 143 гренландки подали иски правительству Дании, утверждая, что они стали жертвами принудительной контрацепции. Общая сумма исков составила 43 млн крон (около 535,8 млн рублей).