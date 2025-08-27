Мелони рассказала, какие гарантии безопасности Украине обсуждает НАТО

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что НАТО обсуждает предоставление Украине гарантий безопасности по модели устава альянса о коллективной обороне. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мелони, такие гарантии стали бы надежным залогом будущего мира на Украине. Она также добавила, что сейчас это обсуждение является главной темой на западных переговорах.

Напомним, что 5-я статья Устава НАТО обязывает страны альянса вступать в коллективную оборону, если одна из стран-членов подверглась нападению.

«Италия всегда отмечала, что залогом мира являются надежные гарантии безопасности Украине. С этого надо начинать, и это было утверждено на недавней встрече в Вашингтоне между европейцами, американцами и Украиной. Предложение Италии, основанное на механизме, вдохновленном статьей 5 Устава НАТО, сейчас основное в обсуждениях», — рассказала она.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила за надежные гарантии безопасности для Украины с присутствием западных миротворцев на территории страны.