Президент США Дональд Трамп призвал привлечь финансиста и миллиардера Джорджа Сороса и его сына к уголовной ответственности за «поддержку насильственных акций». Об этом он написал у себя в соцсети Truth Social, передает РИА Новости.

Трамп отметил, что не позволит «этим безумцам и дальше разрывать Америку на части, не давая ей ни малейшего шанса вздохнуть и быть свободной». По его словам, Сорос и «его группа психопатов» нанесли огромный ущерб США.

«Джорджа Сороса и его замечательного сына с радикально-левыми взглядами следует привлечь к ответственности за их поддержку насильственных протестов и многое другое по всем Соединенным Штатам», — сказал Трамп.

По мнению президент США, для этого следует использовать закон RICO о коррумпированных и находящихся под влиянием организованной преступности организациях. В заключение Трамп призвал друзей Сороса с западного побережья быть осторожными, поскольку Вашингтон «наблюдает».

Кто такой Джордж Сорос и за что его ненавидят

Деятельность Сороса вызывает неоднозначную оценку из-за его финансовых спекуляций и скандальной репутации. В частности, его фонды неоднократно обвиняли в организации смены власти в некоторых государствах, в том числе на Украине.