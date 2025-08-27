США призывают Европу активнее подключиться к процессу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business.

«США не должны тащить всё это в одиночку. Этот конфликт разворачивается у Европы под боком, и она тоже должна быть частью решения», — сказал глава минфина США.

Бессент добавил, что во время июльского саммита G7 он спросил у европейских союзников, готовы ли они присоединиться к введению дополнительных вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих сотрудничество с Россией. По словам министра, только Канада поддержала данное решение.

25 августа экс-посол Франции в США Жерар Аро заявил, что конфликт на Украине явственно демонстрирует беспомощность Европы. Дипломат подчеркнул, что главы европейских государств вновь и вновь настаивают на жесткой политике в отношении России, при этом не предлагая практических средств для достижения победы, которая невозможна в нынешних условиях.