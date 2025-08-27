Пока вы не уснули: позиция Путина по СВО и Алиев о "российском вторжении"

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Алиев заявил о "российском вторжении"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал новое заявление в адрес России в беседе с журналистами "Аль-Арабия".

По словам Алиева, нахождение Азербайджана в составе СССР было ничем иным как "оккупацией" и "российским вторжением".

Песков раскрыл позицию Путина по СВО

Президент России Владимир Путин занимает решительную и продуманную позицию в вопросе спецоперации. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что президент Путин всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию», — заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов об отказе Путина нанести удар «из Орешника по Банковой».

Стало известно, чем владеет задержанный мэр Владимира

© Telegram-канал 112

Главу Владимира Дмитрия Наумова, как сообщают СМИ, задержали 27 августа. Обозреватели aif.ru изучили информацию о его собственности.

По состоянию на 2021 год Наумову принадлежал земельный участок площадью 456 квадратных метров, две квартиры по 30,7 квадратных метров каждая и автомобиль Mazda CX-5. На его супругу оформлены земельный участок площадью 456 квадратных метров, дом площадью 17,4 квадратных метров и две квартиры по 29,8 и 40,6 квадратных метров соответственно.

Умер народный артист России Сергей Алексашкин

Оперный певец, заслуженный артист РСФСР, народный артист России Сергей Алексашкин умер на 74-м году жизни. Об этом говорится на сайте Мариинского театра.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Алексашкина, а также его коллегам и друзьям.

Алиев рассказал об ухудшении отношений с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Баку не несет ответственности за ухудшение отношений с Москвой.

«Азербайджан не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией, - заявил азербайджанский президент в интервью телеканалу "Аль-Арабия". - И никогда не потерпит проявлений агрессии или неуважения».

США определились с конфискацией российских активов

Замороженные российские активы стоит рассматривать в качестве элемента переговоров с Москвой, а не конфисковывать их немедленно. Об этом заявил глава министерства финансов США Скотт Бессент, передает Reuters.

«Я думаю, это замороженные активы являются частью переговоров с президентом [России Владимиром] Путиным, поэтому не считаю, что мы должны немедленно их конфисковать. Они могут быть элементом торга в ходе большого переговорного процесса, поэтому посмотрим, пойдет ли часть активов или же они все на восстановление Украины», — отметил министр.

Каллас сделала заявление о гарантиях безопасности для Украины

© RONALD WITTEK/EPA/TACC

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила за «надежные» гарантии безопасности для Украины с присутствием западных миротворцев на территории республики. Ее слова приводит газета Welt.

По ее словам, западные миротворцы должны быть «хорошо оснащены и способны защитить себя».

Си Цзиньпин начал крупнейшие со времен Мао Цзэдуна чистки элит

Председатель КНР Си Цзиньпин начал крупнейшие со времен первого председателя республики Мао Цзэдуна кадровые чистки среди военных элит. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«Согласно анализу телевизионных репортажей, парламентских газет и других публичных документов, проведенному Bloomberg News, китайский лидер уволил почти пятую часть генералов, которых лично назначал», — отмечает издание.

Американская компания задумалась о возвращении на российский рынок

Американская компания ExxonMobil в будущем может вернуться на российский рынок, но для этого потребуется разрешение Белого дома и правительства России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

По ее данным, компания уже обратилась к правительству США за поддержкой в том случае, если она вернется в Россию.

Раскрыта роль высотки в готовящейся атаке на военный аэродром в России

Житель Волгограда дал признательные показания о готовящейся им атаке на военный аэродром Энгельса. Об этом мужчина говорит на видео, опубликованном ФСБ, передает ТАСС.

По словам задержанного, в 2024 году на него вышел сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) под именем Роман и завербовал его. Куратор дал волгоградцу поручение приобрести два телефона, один из которых предназначался для связи с украинской спецслужбой.

