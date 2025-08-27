Почему Трамп начал угрожать Зеленскому санкциями

Обозреватель «Абзаца» Андрей Перла считает, что президент США Дональд Трамп пригрозил Украине санкциями, так как Россию не удается принудить к чему-либо. По мнению автора статьи, США не на стороне Москвы, но больше и не на стороне Киева.

Ранее Трамп заявил, что может ввести санкции как против России, так и против Украины, если страны не заключат сделку. Он подчеркнул, что США могут ввести «очень серьезные пошлины, которые будут очень затратными для России, Украины и кого бы то ни было».

Также Трамп заявил, что Владимир Зеленский «тоже не невиновен». Президент США подчеркнул, что «для танго нужны двое».

По версии обозревателя «Абзаца», смена риторики Трампа связана с его нежеланием портить отношения с Москвой. Перла считает, что Россия нужна США как перспективный партнер по разработке месторождений редкоземельных элементов и союзник в Арктике.