В Нидерландах призвали депортировать украинских мужчин на родину

Лидер крупнейшей в нидерландском парламенте правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс призвал отправить украинских мужчина на родину. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Нидерланды превратились из страны в «большой центр для беженцев». Заявление о необходимости отправки украинцев домой он сделал в ходе дебатов в парламенте.

«Если этот кабинет министров хочет рассчитывать хотя бы на немного поддержки PVV, ему придется вернуться к работе над новыми и жесткими мерами предоставления убежища...», — отметил он.

По словам Валдерса, украинские мужчины должны помочь своей стране в сложной ситуации.

Недавно сообщалось, что власти Австрии реформируют систему социальной поддержки, по которой украинские беженцы лишатся безусловного права на получение пособия на несовершеннолетних детей. Об этом в комментарии агентству APA сообщила министр по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции альпийской республики Клаудиа Плакольм.