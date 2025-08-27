Алиев прокомментировал задержание азербайджанцев в России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Al Arabiya прокомментировал задержания граждан Республики в России.

«Даже если они, как говорят, совершили преступление 20 лет назад, это же люди. Это был беспрецедентный акт против нашего народа», — сказал глава государства.

До этого президент Азербайджана заявлял, что Баку не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией, отвечает «конструктивно и законно».

Обострение российско-азербайджанских отношений произошло на фоне череды уголовных дел против граждан обеих стран, возбужденных в июне и июле этого года. В Екатеринбурге в центре конфликта — дело этнических азербайджанцев братьев Сафаровых, которых попытались задержать по обвинению в серии расправ и покушений, совершенных в нулевые. Два фигуранта дела не выжили во время обысков.

Алиев заявил о "российском вторжении"

В Баку возбудили уголовное дело по факту их кончины, а также начали задерживать россиян и отменять связанные с РФ культурные мероприятия. На ухудшение отношений также могло повлиять крушение Embraer 190, который разбился рядом с Актау 25 декабря 2024 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил в произошедшем Россию, потребовал от нее наказания виновных, прозрачности расследования и «человеческого поведения».