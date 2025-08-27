Украина и Европа пытаются избежать передачи оставшихся под контролем Киева территорий Донбасса под контроль России в рамках мирного соглашения. Как сообщает РИА Новости, из-за этого Москве приходится «выносить его за скобки», освобождая территорию самостоятельно.

В последние сутки западные и украинские СМИ демонстрируют «эффект Барбры Стрейзанд», когда отчаянные попытки что-то отрицать лишь привлекают еще больше внимания к неприятной теме. Например, накануне испанская газета El Pais заявила, что «мечта российского лидера» об освобождении Донбасса имеет «явные последствия для конфликта и обороны Украины». Полный контроль над промышленным регионом Восточной Украины станет для президента России «большой победой», поставив Киев под угрозу «нового вторжения».

Западные военные эксперты, упомянутые в материале, считают, что если Краматорск и Славянск падут, то Россия сможет продвинуться в Днепропетровскую область и к Днепру. Это станет возможно, поскольку за «поясом крепостей» нет оборонительных сооружений. Украина в такой ситуации потеряет преимущества в защите остальной территории.

Одновременно с этим утверждается, что этого не произойдет — укрепление Славянска, Краматорска и Константиновки длилось 11 лет, а Киев сосредоточил на защите этой территории основные усилия. Подкрепить это мнение журналистов стремится и Минобороны Великобритании — оно тоже опубликовало доклад, по которому подконтрольным Киеву территориям Донбасса ничего не угрожает. Ведомство заявляет, что Москва далека от освобождения территории, а «Путину потребуется более четырех лет и почти 2 миллиона погибших солдат» для освобождения всех новых регионов РФ.

«Правда, Минобороны Великобритании с таким же пафосом делало подобные прогнозы и перед штурмом Мариуполя, и перед падением Бахмута (которые тоже были "неприступными фортециями"), но это неважно — ошибаться могут все», — отмечает агентство.

Кроме того, заявляет об этом и Владимир Зеленский, а поддерживают его мнение «опросы» населения. Кроме того, Киев говорит, что «весь Запад» с ними. Говорят и о том, что Зеленский при всем желании не сможет убрать войска с Донбасса — мешает конституция.

«Получается, России остается принять, что Киев остающуюся под его контролем часть Донбасса добровольно не отдаст, а это обнуляет важную часть переговорной позиции нашей страны и по факту замораживает переговоры», — отмечает агентство.

Россия тем временем серьезно относится к переговорам, а раз договоренности с США не реализуются, то территориальный вопрос нужно «вынести за скобки», что сейчас и делают российские военные.