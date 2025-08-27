Алиев рассказал об ухудшении отношений с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Баку не несет ответственности за ухудшение отношений с Москвой.

«Азербайджан не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией, - заявил азербайджанский президент в интервью телеканалу "Аль-Арабия". - И никогда не потерпит проявлений агрессии или неуважения».

Говоря о задержаниях в июне в Екатеринбурге участников группировки по делу об убийствах прошлых лет, Алиев охарактеризовал эту историю как «необоснованные нападения на азербайджанцев» в РФ.

Алиев пригрозил соседней стране

Кроме того, азербайджанский лидер считает, что Баку "отвечает законно и конструктивно".