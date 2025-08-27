Во Франции сделали заявление об отставке Макрона

Глава французской ультраправой партии «Национальное объединение» Джордан Барделла заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен либо подать в отставку, либо распустить правительство. Об этом сообщает TF1 INFO.

Восьмого сентября во Франции состоится голосование по вотуму доверия правительству премьера Франсуа Байру. Если правительство не получит большинство на голосовании, то уйдет в отставку.

Несколько партий уже заявили, что не поддержат Байру. Лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон заявил, что его партия 23 сентября инициирует процедуру отстранения Макрона от должности.

«Есть только один выход из политического тупика, в котором мы находимся, - вернуться на избирательные участки и встретиться лицом к лицу с французским народом», - так ситуацию прокомментировал Барделла.

Он призвал Макрона «объявить либо о роспуске Национального собрания, либо, очевидно, об отставке и проведении новых президентских выборов, которые позволят французам определить путь развития страны».

Политолог оценил шансы свержения Макрона

Байру ранее представил крайне непопулярный план по сокращению бюджета на 43,8 миллиарда евро, направленный на снижение госдолга Франции (3,3 триллиона евро) и борьбу с высоким дефицитом. Он предложил сократить тысячи рабочих мест в госслужбах, урезать расходы на здравоохранение на пять миллиардов евро, заморозить зарплаты некоторых чиновников, а также социальные выплаты, включая пенсии, которые обычно ежегодно индексируются с учетом инфляции.

Вооруженные силы Франции Байру предложил сделать одной из немногих сфер, не затронутых реформами: он заявил, что оборонный бюджет увеличится на 6,5 миллиарда евро. Также бюджет Байру предполагает отмену двух главных государственных праздников - Пасхального понедельника и 8 мая.