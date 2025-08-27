В Совбезе Белоруссии выразили обеспокоенность из-за действий Европы

Мирные инициативы Минска «виснут в воздухе» и остаются без ответов со стороны ервопейских соседей. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, пишет БелТА.

Он обратил внимание на то, что уровень военных угроз с каждым днем нарастает вокруг Белоруссии. При этом мирные инициативы, которые озвучивает президент республики Александр Лукашенко, остаются без ответов Европы, отметил политик. Он добавил, что вместо того, чтобы вести диалог и договариваться, европейцы совершают «недоброжелательные шаги» в отношении Белоруссии.

«Нас обвиняют в том, что мы представляем угрозу для Европейского континента, как бы это смешно ни звучало», — сказал Вольфович.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия не ставит во главу угла вопросы милитаризации и увеличения численности вооруженных сил, в отличие, например, от Польши и Прибалтики.

До этого Лукашенко заявил, что для завершения конфликта на Украине необходимо пройти несколько этапов. Главное сейчас, по его мнению, остановить боевые действия и потери людей.