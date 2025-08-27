На Украине распространяется масочный режим из-за COVID-19

В Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице на Украине ввели масочный режим из-за COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

До этого масочный режим был введен в отдельных медучреждениях в Ровно и в Одессе.

По информации журналистов, за неделю количество больных коронавирусом в стране выросло более чем вдвое. По данным центра контроля и профилактики заболеваний от 25 августа, в Киеве медики зарегистрировали 1121 случая.

23 августа руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью ТАСС, что в России растет число случаев заражения новым вариантом коронавируса «стратус». По ее словам, заболевание протекает в легкой форме, и новый вариант коронавируса не принес ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни. При этом, как отмечает Попова, «стратус» более заразен.

6 августа в Китае из-за вспышки вируса чикунгунья ввели профилактические меры, аналогичные тем, что действовали во время пандемии COVID-19. В КНР было зарегистрировано свыше семи тысяч случаев заражения вирусом. Большая часть заболевших выявлена в крупнейшем производственном центре страны Фошань.