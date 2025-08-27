Кадровые чистки Си Цзиньпина в армии Китая объяснили

Политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о кадровых чистках председателя КНР Си Цзиньпина в китайской армии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что председатель КНР начал крупнейшие со времен первого председателя республики Мао Цзэдуна кадровые чистки среди военных элит. Согласно проведенному агентством анализу телевизионных репортажей, парламентских газет и других публичных документов, он уволил почти пятую часть генералов, которых лично назначал.

В основном кадровые перестановки Си Цзиньпина касаются тех видов вооруженных сил, которые в настоящее время переживают бурный период роста. Это военно-морские силы и ракетные войска. При этом часто формальной причиной для перестановок являются коррупционные нарушения, но, видимо, сейчас ведется и борьба с попытками формировать группы по интересам в военной среде. Такие группы естественным путем формируются в любой крупной структуре, в особенности это касается китайских госструктур, так что Си Цзиньпин пытается держать их под контролем и не допускать их активного разрастания. Соответствующий процесс идет волнами на протяжении всего правления Си Цзиньпина. Так, предыдущий пик чисток пришелся на 2017 год, когда были арестованы двое членов Центрального военного совета КНР. А сейчас мы видим очередную волну. Василий Кашин Политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, член Российского совета по международным делам

Вместе с тем специалист ответил на вопрос о влиянии кадровых чисток в китайской армии на ее боеспособность.

«Одним из следствий подобных чисток является смена поколений в военном руководстве Китая. На повышение идут более молодые руководители. Это создает некоторую дезорганизацию, которая длится несколько недель или месяцев после смещения того или иного военного, но в ряде случаев перестановки ведут к позитивным последствиям. В последние годы в китайской армии наблюдался бурный технический рост, кроме того, там изменилась система образования, поэтому можно говорить о том, что молодое поколение китайских военных лучше подготовлено к новым вызовам, чем военные постарше. В связи с этим в долгосрочной перспективе кадровые перестановки в армии КНР могут носить положительный характер», - отметил эксперт.

