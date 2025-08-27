В Южной Корее подвели итоги саммита в Вашингтоне

Саммит президентов Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и США Дональда Трампа, прошедший в Вашингтоне, стал событием, о котором в Сеуле будут говорить ещё долго. Он начался с неожиданного скандала, когда Трамп обрушился в соцсетях с заявлениями о "чистках" и "революции" в Республике Корея, чем вызвал настоящий шок. Однако уже во время переговоров тон американского лидера резко изменился: Трамп был расположен к южнокорейскому гостю, который сумел наладить контакт с помощью лестных слов и благодарностей. В итоге саммит принес и практические договоренности, и неожиданные заявления, которые еще долго будут обсуждать политики и эксперты.

Скандальный пост Трампа

Шокирующая увертюра прозвучала за считаные часы до встречи в Белом доме. В своем посте на платформе Truth Social Дональд Трамп заявил, что в Южной Корее якобы идут "чистки или революция", и в таких условиях "невозможно вести бизнес". Это вызвало замешательство и недоумение в Сеуле. Позже Трамп пояснил журналистам, что получил "информацию о рейдах в церквях и даже на военной базе США". Президент Ли в ходе переговоров объяснил, что речь идет о расследованиях в рамках работы спецпрокурора по делу бывшего президента Юн Сок Ёля и что никакого давления на американские объекты не было. После этого Трамп отыграл назад, заявив, что произошло "недопонимание", что позволило южнокорейской стороне вздохнуть с облегчением.

Деловая часть: инвестиции, торговля и оборона

Несмотря на нервное начало, переговоры прошли результативно. Как обычно это бывает в ходе встреч глав США и Южной Кореи, обсуждались и заключались договоренности по очень широкому спектру сотрудничества - от торговли и инвестиций до науки, обороны и безопасности.

Лидеры подтвердили выполнение июльской торговой сделки: тарифы на корейский экспорт в США закреплены на уровне 15%, а Сеул обязался инвестировать 350 млрд долларов в американскую экономику. Ключевым проектом стал план MASGA ("Make American Shipbuilding Great Again"), предусматривающий заказы на южнокорейских верфях и параллельное восстановление судостроения в США при участии корейских компаний.

Южнокорейский бизнес, сопровождавший президента, подписал инвестиционные соглашения на дополнительные 150 млрд долларов - в судостроении, атомной энергетике, авиации, критически важных минералах и энергетике. Этот шаг особенно понравился Трампу, который подчеркнул, что Корея "помогает возрождению американской промышленности".

Подписаны и меморандумы о сотрудничестве в атомной энергетике, авиации и энергетике. Среди них - контракт KOGAS о закупке 3,3 млн тонн СПГ ежегодно с 2028 года и крупнейший в истории Korean Air заказ на 103 самолета Boeing.

Вашингтон подчеркнул, что Южная Корея является "большим покупателем" американских вооружений, и рассчитывает на дальнейшее расширение военных контрактов. Ли, в свою очередь, заявил о готовности увеличить оборонный бюджет страны, чтобы превратить армию в "умные, высокотехнологичные силы XXI века".

Северокорейский сюжет: лесть как рычаг дипломатии

Отдельное внимание уделили проблеме КНДР, где Ли Чжэ Мён умело играл на тщеславии Трампа, всячески расхваливая его встречи с Ким Чен Ыном и попытки стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.

Американскому президенту это явно польстило. Он согласился, что сделал очень многое, в очередной раз подчеркнув, что при нем всё было бы лучше. Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном уже в этом году, не исключив возможности встречи на саммите АТЭС в Кёнджу. Ли Чжэ Мён поддержал эту идею, подчеркнув, что "только Трамп способен сдвинуть с места северокорейский вопрос", а он сам готов стать "пейсмейкером рядом с миротворцем". Сеул, очевидно, стремится активно участвовать в любых возможных переговорах США и КНДР, пытаясь не допустить превращения себя в стороннего наблюдателя.

Расчувствовавшись, Дональд Трамп сам стал расхваливать Ли, сказав, что если предыдущие президенты Юга ничего особого не добились на северокорейском направлении, то у Ли совсем иной, куда более продуктивный и эффективный подход.

Подарки и символические жесты

Не обошлось и без анекдотических эпизодов. После подписания книги гостей Трамп так увлекся корейской авторучкой, что фактически выпросил ее у Ли. Президент РК не смог отказать, и ручка - эксклюзивное изделие мастеров фирмы Zenyle - тут же стала подарком американскому лидеру.

В числе официальных презентов - гольф-паттер ручной работы, изготовленный специально для Трампа и украшенный гравировкой "45-й и 47-й президент США", ковбойские шляпы для Трампа и его супруги, а также модель средневекового корейского боевого "корабля-черепахи", как символ мощи и давних традиций корейского судостроения, которое будет поднимать эту же отрасль в США. Впрочем, именно ручка, которую выпросил Трамп, запала в душу президенту США почему-то больше всего: он пообещал, что будет бережно ее хранить и явно был рад ее заполучить.

"Удивил и озадачил"

Однако не обошлось и без сюрпризов, по поводу которых остались вопросы в отношении намерений Дональда Трампа. Президент США неожиданно заявил, что хотел бы добиться передачи США в собственность земельных участков, где расположены американские базы в РК, что противоречит многолетним соглашениям о статусе войск. Еще одним "сюрпризом" стало заявление американского президента о том, что Южная Корея якобы будет участвовать в газовом проекте на Аляске, хотя формального согласия Сеула не было.

Кроме того, Трамп удивил личным предложением к Ли Чжэ Мёну "вместе полететь в Китай" на одном самолете в рамках будущих дипломатических мероприятий. Эта реплика вызвала улыбки, но и оставила корейских дипломатов в замешательстве: не ясно, имел ли он в виду серьезную инициативу или очередную экспромт-шутку.

Общественное мнение и оценки

По мнению экспертов, саммит завершился успешнее, чем ожидалось после "шокирующего" вступления. Ли сумел расположить к себе Трампа, избежал резких требований по оборонным расходам и обеспечил позитивный фон для дальнейших переговоров. Хотя вопросов, которые стороны будут еще обсуждать и где их позиции расходятся, хватает, но это дело будущего и вполне может быть урегулировано. Первый блин не оказался для Ли Чжэ Мёна комом. Саммит он вполне может записать в актив, особенно на фоне скандального начала, которое предрекало катастрофу в стиле знаменитого скандала между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Тем не менее Ли сумел вовремя среагировать, грамотно сочетал лесть, похвалу и обещания новых инвестиций, а также не спорил с американским президентом. Последний явно оценил такие жесты, а подаренная экспромтом ручка стала "вишенкой на торте" для Трампа.

В Южной Корее мнения по поводу итогов саммита разделились, но большинство считает его скорее успешным, чем наоборот. Согласно опросу Realmeter, 53,1% респондентов положительно восприняли итоги саммита, тогда как 41,5% высказали отрицательную оценку. При этом 60,7% опрошенных заявили, что встреча глав двух государств принесла прогресс, а 34,6% считают, что прорыва не произошло.