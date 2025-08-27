В Пакистане с конца июня из-за ливней погибли более 800 человек

По меньшей мере 804 человека погибли, 1 088 получили ранения в Пакистане из-за ливней и вызванных ими наводнений с 26 июня. Об этом сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.

© REHAN KHAN/EPA/TACC

Основной удар стихии пришелся на северо-западную провинцию Хайбер-Пахтунхва, где муссонные дожди унесли жизни 479 человек. В восточной провинции Пенджаб зафиксировано 167 смертей.

Потоки воды повредили более 5,7 тыс. зданий, из них около 1,7 тыс. были разрушены полностью. Проведено более 800 спасательных операций, развернуты временные госпитали и лагеря для потерявших жилье граждан, в которых разместили порядка 30 тыс. человек.

Как сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Пенджаба, в регионе ожидаются новые масштабные подтопления из-за сброса воды с плотин, находящихся на территории Индии. Уровень воды понимается в реках Рави, Сатледж и Ченаб. Более 174 тыс. жителей пострадавших районов провинции были эвакуированы.

Правительство Пенджаба направило запрос федеральным властям на привлечение военных к спасательным операциям.

Сезон муссонов в Пакистане обычно длится с июня по сентябрь, принося обильные дожди, которые жизненно важны для сельского хозяйства, но часто приводят к наводнениям и другим природным катастрофам.