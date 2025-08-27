Евросоюз пытается предотвратить катастрофу. Как сообщает РИА Новости, в конце августа лидеры Европы посетят Молдавию, чтобы поддержать правительство перед грядущими парламентскими выборами — это одна из последних надежд президента Майи Санду сохранить абсолютную власть.

Европейцы за Санду

27 августа в Кишинев прибудут президент Франции Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск. Политиков пригласила сама Санду. Раньше подобные гости прибывали лишь на международные мероприятия, однако в этот раз они должны поддержать правящую партию «Действие и солидарность».

Ожидается, что главы стран ЕС сделают заявления в президентской резиденции. После они обратятся к молдаванам со сцены праздничного концерта на площади Великого национального собрания.

31 августа, в День румынского языка, Кишинев посетит президент Румынии Никушор Дан. Программа его визита еще не объявлена, однако, по всей видимости, цель будет той же. В администрации Санду подчеркивают, что внимание европейских лидеров подтверждает их доверие к Молдавии и ее пути евроинтеграции.

Оппозиция расценивает готовящиеся мероприятия как иностранное вмешательство. Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) Игорь Додон прямо заявил, что таким образом Европа хочет поддержать действующую главу Молдавии.

«Представьте себе, если бы Путин или Лукашенко приехали на День независимости, когда мы проводили президентские выборы 2020 года. Такой бы шум поднялся в европейских столицах. А им это можно. Переходить все красные линии для того, чтобы поддержать своих марионеток», — подчеркнул он.

Бывший премьер-министр республики, лидер Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) Влад Филат отметил, что нельзя оправдывать визит европейских лидеров якобы исходящими от России угрозами — они едут, чтобы напрямую поддерживать Санду и ее предвыборную кампанию.

«Несправедливостью не добиться справедливости — это аксиома. И если речь идет о внешнем вмешательстве, необходимо четко заявить: нельзя ссылаться на влияние одной стороны, не признавая также влияния другой», — заметил Филат.

По оценке лидера Социал-демократической партии Молдавии (СДПРМ) Виктора Шелина, Санду таким образом хочет вернуть расположение к своей партии примерно 20% избирателей. Они могли бы проголосовать за другую проевропейскую партию, однако серьезной альтернативы нет.

Выступления Санду

В ожидании партнеров из Европы Санду решила раскритиковать пакт Молотова — Риббентропа. Она заявила, что Германия и СССР «решили разделить мир, проигнорировав право народов на свободу и достоинство».

«Мы все знаем, что последовало за этим: миллионы людей изгнали из их домов, отправили в лагеря или убили. В нашей стране произошли ужасные трагедии — наши деды и прадеды пережили депортации, голод, страх и лишения», — сказала Санду.

После этого президент Молдавии заявила, что в стране есть политики, которые хотят вернуть страну «во тьму диктатуры и страха».

Вслед за этим Санду решила поздравить Украину с Днем независимости, назвав действия России «варварской агрессией». По ее словам, Кишинев благодарен за храбрость, с которой Киев защищает не только свой, но и молдавский суверенитет.

Людей не обманешь

Несмотря на все попытки Санду и правительства настроить граждан на евроинтеграцию, 53,2% жителей считают, что страна движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного компанией iData.

Исследование показало, что 16,8% респондентов в первую очередь волнует коррупция; 10,8% — бедность; 9,6% — зарплата и пенсии; 8,4% — экономическая ситуация; 7,4% — рост цен и инфляция. Из-за украинского кризиса переживают лишь 1,7% опрошенных.

Кроме того, 61,5% респондентов высказались против объединения с Румынией. Против вступления в НАТО выступает почти 60%. Евроинтеграцию при этом поддерживают 57,1%.

Политический аналитик Дмитрий Кисеев отмечает, что европейские лидеры должны будут укрепить власть Санду перед выборами, пообещав избирателям скорую евроинтеграцию. Правящая власть держится на надеждах, связанных с ЕС, а без них партии президента нет смысла участвовать в выборах.

«Они заинтересованы в том, чтобы партия Санду контролировала правительство еще четыре года, так как Молдавия — парламентская, а не президентская республика. Соответственно, от них стоит ждать заявлений о скором вступлении в ЕС. Если раньше нам обещали членство в 2030 году, то сейчас могут что-то сказать о 2028 году», — заявил Кисеев.

Политолог Игорь Тулянцев предполагает, что европейские политики попытаются оправдать предстоящие фальсификации на парламентских выборах. Если бы не голосование, то о Кишиневе они бы и «не вспомнили». Эксперты уверены, что по итогам честных выборов «Действие и солидарность» не смогут единолично сформировать правительство, однако создать коалицию будет крайне сложно — Санду успела поругаться со всеми политическими силами.