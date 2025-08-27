Обзор иноСМИ: «век унижения Европы» и захват Норвегией «врага из России»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

От Киева потребовали извинений за слова о президенте Польши

Польские политики потребовали официальных извинений от Киева после слов украинского журналиста Виталия Мазуренко о президенте Польше Кароле Навроцком. Украинец, имеющий польское гражданство, заявил в телеэфире, что «риторика и поведение» Навроцкого напоминают «пахана в тюрьме». Мазуренко раскритиковал президента Польши за вето, наложенное на закон о помощи украинским беженцам. Ведущая программы назвала это «переходом границы». Позже Мазуренко принес извинения, но ему все равно могут грозить серьёзные последствия, пишет RMF24.

Политики из президентского лагеря потребовали начать расследование против Мазуренко за публичное оскорбление главы государства и лишить украинца польского гражданства. Портал, на котором работал Мазуренко, немедленно прекратил с ним сотрудничество. RMF24 напомнило, что писатель Якуб Жульчик назвал предыдущего президента Польши Анджея Дуду «идиотом» и также был обвинен в оскорблении главы государства. Дело было закрыто решением Верховного суда в 2023 году. Судьи установили, что Жульчик не совершил преступления, опубликовав пост с критикой Дуды, и его действия «нанесли минимальный общественный вред».

Макрон обвинил Нетаньяху в оскорблении «всей Франции»

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник ответил на письмо израильского премьера Биньямина Нетаньяху, отправленное 17 августа, сообщает TF1 INFO. В том письме Нетаньяху выразил обеспокоенность «тревожным ростом антисемитизма во Франции». В ответном послании Макрон заявил, что «борьба с антисемитизмом не должна превращаться в оружие и разжигать разногласия между Израилем и Францией».

Макрон подчеркнул, что защита еврейских соотечественников с самого начала была его приоритетом. В связи с этим «обвинения в бездействии перед лицом бедствия, с которым французы борются всеми силами, неприемлемы и оскорбляют всю Францию», заявил президент. Также Макрон повторил тезис, что прочный мир на Ближнем Востоке «потребует создания суверенного палестинского государства, признающего Израиль и его право на безопасность». Президент Франции призвал Нетаньяху прекратить «смертоносное, незаконное и безрассудное стремление к перманентной войне, которая подвергает Израиль унижению», и «незаконную и неоправданную повторную колонизацию Западного берега». По мнению Макрона, Израилю стоит «ухватиться за протянутую руку международных партнеров, готовых работать ради будущего мира, безопасности и процветания Израиля и всего региона».

Норвежцы потратили миллионы на борьбу с «врагом из России»

Летом 2025 года власти Норвегии потратили более семи миллионов долларов на борьбу с горбушей, приплывающей из России, сообщает VG. Горбуша - «агрессивная рыба, с изогнутой спиной и мощными зубами». Она обитает в России и считается бедствием для норвежских водоёмов. Каждые два года сотни тысяч таких рыб заплывают в реки Норвегии. Сразу после нереста они разлагаются, гниют и погибают: вместо того, чтобы тратить энергию на выживание, горбуша вкладывает все силы в производство и защиту икры.

В результате горбуша становится серьёзной экологической проблемой. В статье утверждается, что эти рыбы распространяют болезни, вытесняют атлантического лосося и ухудшают качество воды. Под угрозой находятся «самые основы уникальной норвежской лососевой культуры», отмечает VG. Этим летом ловушки для горбуши рыбы были установлены на 53 норвежских реках. Также в летние месяцы к вылову рыбы привлекают работников, которым платят по 35 тысяч норвежских крон (278 тысяч рублей) в месяц. Однако желающих, по данным VG, не так много. В то же время глава норвежской рыболовной компании Кетил Петтерсен заявил изданию, что горбуша недооценена. Он назвал ее «фантастической рыбой высшего качества». Петтерсен добавил, что большая часть рыбы экспортируется во Францию и Германию под названием «Pink Salmon» (с англ. «розовый лосось»).

В ЕС заявили о надежде на выход из «тупика» по членству Украины

Два европейских дипломата в беседе с Politico выразили надежду, что тупиковая ситуация вокруг вступления Украины в ЕС будет преодолена в ближайшие месяцы «с учетом давления на Будапешт». Politico отмечает, что сейчас внимание Брюсселя сконцентрировано на Молдавии, где в сентябре пройдут парламентские выборы. Лидеры Франции, Германии и Польши 27 августа приедут в Кишинев, чтобы призвать избирателей «отвернуться от России и поддержать проевропейское правительство».

Париж, Берлин и Варшава «хотят дать понять молдавским избирателям, что будущее их страны связано с ЕС». Однако точные сроки начала переговоров о вступления Молдавии в Евросоюз пока неизвестны. СМИ писали, что переговоры могут начаться еще до сентябрьского голосования, чтобы подстегнуть проевропейский выбор избирателей. Украина и многие ее союзники решительно выступают против такого шага. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступающий против членства Украины в ЕС, уже дал понять, что поддержит вступление Молдавии, отмечается в статье.

«Век унижения Европы только начался»

Президент США Дональд Трамп использует военное и технологическое превосходство Америки, чтобы навязывать Европе односторонние сделки, пишет Politico. Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на гольф-курорт Трампа в Шотландии для заключения крайне несбалансированной торговой сделки вызвал опасения, что Европа утратила рычаги влияния мировой торговой державы.

Критики фон дер Ляйен заявили, что согласие ЕС на 15-процентные тарифы Трампа стало актом «повиновения», «явным политическим поражением» и «идеологической и моральной капитуляцией». Если фон дер Ляйен надеялась, что сделка усмирит Трампа, её ждало горькое разочарование. Едва чернила на торговом соглашении высохли, Трамп пригрозил ввести новые пошлины против ЕС из-за цифровых норм, которые ударят по американским технологическим гигантам. Он предупредил, что если ЕС не подчинится, США прекратят экспорт жизненно важных технологий для микрочипов. Расплывчатость сделки с ЕС позволяет Трампу выдвигать новые требования и угрожать ответными мерами, если он сочтет, что Брюссель не выполняет свои обязательства.