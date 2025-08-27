В европейской стране запретят ношение хиджабов для школьниц

Власти Австрии планируют ввести осенью этого года запрет на ношение хиджабов в школах для девочек до 14 лет. Об этом заявила министр по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции республики Клаудиа Плакольм в комментарии агентству APA.

«Для меня речь здесь скорее идет не о представителях какой-либо религии, но о том, что платку нечего делать (на голове девочек — прим. ред.) до 14 лет», — пояснила чиновник, отметив, что и в исламе нет такого требования.

Плакольм добавила, что наряду с формальным запретом на ношение хиджабов, учащимся будет оказана помощь психологов, включающая, при необходимости, разговор с родителями. Кроме того, школа может подключить органов по защите прав детей и молодежи.

В конце июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о запрете ношения одежды, препятствующей распознаванию лица, в частности хиджаба. Власти страны объяснили соответствующий запрет обеспечением общественной безопасности.