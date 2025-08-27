В Турции прокомментировали сообщения о сигнале с чипа пропавшего пловца

Сообщения о якобы поступающем из моря сигнале чипа на ноге пропавшего без вести после заплыва в Босфоре россиянина Николая Свечникова являются ложью, сообщил РИА Новости глава оргкомитета Межконтинентального заплыва в проливе Левент Караташ. Устройство, по его словам, не обладает такой функцией.

Поиски Свечникова, пропавшего без вести после заплыва в Босфоре, продолжаются в среду, пока безрезультатно. Поисково-спасательная операция проходит на всей протяженности пролива, в том числе с участием водолазов и вертолета.

Ранее ряд СМИ сообщили: чип на ноге россиянина якобы подает сигнал и находится в море.

«Такие утверждения в СМИ - абсолютная ложь, - указал Караташ. - У этих чипов нет такой функции, у них нет GPS».

Он напомнил, что чип, который выдавался участникам заплыва, определяет лишь время между заходом пловца в море и выходом из него.

Кандидат в мастера спорта Свечников участвовал в воскресенье в заплыве в Стамбуле, но не финишировал. В связи с исчезновением россиянина начато расследование.