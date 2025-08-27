Алиев назвал СВО российским вторжением и поддержал целостность Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика поддерживала территориальную целостность Украины с первых дней российской специальной военной операции (СВО).

Его слова передает Haqqin.az.

«Наша позиция в этом вопросе однозначна. И снова, возвращаясь к тому, что обсуждалось касательно азербайджано-российских отношений, мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать», — сказал он, также назвав СВО российским вторжением.

Ранее посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев рассказал о возможном визите президента страны Владимира Зеленского в Баку для встречи с Алиевым. Гусев также вспомнил встречу Зеленского и Алиева в Киеве в январе 2022 года. По его словам, переговоры между двумя постсоветскими лидерами тогда были «теплыми».

До этого глава Министерства энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что страна рассчитывает получать природный газ из Азербайджана до конца 2025 года, обе стороны уже начали переговоры по данному вопросу. К настоящему времени удалось отправить первые партии топлива.