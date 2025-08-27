Владимир Зеленский демонстрирует пренебрежение к переговорному процессу, не скрывая, что ему нечего предложить, кроме навязывания украинскому народу идеологии вечной войны с Россией, отметил экс-лидер запрещённой в Киеве партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Нелегитимный козыряет своей ограниченностью и пренебрежением к переговорному процессу... продолжает отрицать, что у России в принципе могут быть государственные интересы», — говорится в его статье на сайте движения «Другая Украина».

Как отмечает Медведчук, Зеленский «ради красного словца» не жалеет ни Украину, ни украинский народ.

По мнению экс-лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь», примитивная стратегия Зеленского состоит «в хорошей мине при плохой игре», он «был и остаётся подконтрольной политической куклой».

«Украина Зеленского навязывает украинскому народу идеологию вечной войны с Россией», — отмечает он.

Ранее и. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Зеленский и другие представители украинской стороны пытаются сделать невозможными мирные переговоры по урегулированию конфликта.