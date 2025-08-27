Коста-Рика выдала России объявленного в розыск гражданина РФ

Коста-Рика выдала России бывшего генерального директора энергосбытовой организации, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денежных средств. Об этом в среду, 27 августа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Благодаря задействованию каналов Интерпола удалось установить, что разыскиваемый находится на территории Республики Коста-Рика, где он и был задержан. Ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче фигуранта зарубежными партнерами было удовлетворено. В аэропорту г. Сан-Хосе он передан представителям российских правоохранительных органов и сегодня доставлен в Москву, — передает слова Волк официальный сайт МВД РФ.

По версии следствия, мужчина, не имея необходимых документов для предоставления электроэнергии потребителям, получал денежные средства от клиентов за поставку принадлежащих другому юридическому лицу ресурсов. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Москву из Алжира доставят иностранца, который обвиняется в незаконном пересечении границы России с целью контрабандного вывоза из страны товара. Поймать злоумышленника удалось при поддержке представителей Интерпола, которые отследили его перемещения по миру.