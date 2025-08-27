Вучич обвинил СМИ в обострении ситуации в стране

Сообщения в СМИ, что Сербия якобы находится на грани гражданской войны, еще больше сужают пространство для диалога и накаляют напряженность в стране. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

«К сожалению, представление Сербии в СМИ как страны, находящейся на грани гражданской войны перед выбором между авторитаризмом и капитуляцией перед меньшинством, еще больше сужает пространство для диалога, накаляя внутреннюю напряженность. Это также наносит серьезный ущерб экономике и репутации Сербии», - сказал Вучич в материале для газеты Financial Times.

По словам главы государства, цель протестов - уже не реформы и поиск решений, а создание беспорядка и нестабильности. Правительство, добавил Вучич, по-прежнему привержено диалогу, стабильности и реформам.

«Это единственный путь, который служит народу Сербии», - отметил президент, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Сербии студенты и сторонники оппозиции перекрыли площадь в центре Белграда, а также прилегающие улицы.