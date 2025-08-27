Дания вызвала американского дипломата для объяснений по вопросу Гренландии

Власти Дании потребовали объяснений от американского дипломата после сообщений о тайных попытках США повлиять на ситуацию в Гренландии, сообщает Danmarks radio (DR).

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что любая попытка вмешательства во внутренние дела королевства неприемлема, передает ТАСС.

В связи с этим глава МИД обратился с просьбой вызвать временного поверенного в делах США для переговоров после сообщений о «попытках оказания влияния» на Гренландию.

Danmarks Radio со ссылкой на восемь анонимных источников рассказал, что как минимум трое американских граждан, связанных с президентом США Дональдом Трампом, проводили секретные операции влияния в Гренландии. Один из них побывал на острове в начале года, собирал данные о противниках и сторонниках планов «захвата» автономии.

Этого человека видели на публичных мероприятиях вместе с Трампом. Пока неясно, действовали ли эти лица по собственной инициативе или выполняли чей-либо заказ. В данный момент у США нет посла в Дании, а назначенный Трампом Кен Хауэри еще не приступил к обязанностям.

Представитель американского посольства в Копенгагене сообщил DR, что Вашингтон не контролирует действия частных лиц, у которых могут быть собственные интересы в Гренландии. По данным DR, вызовы дипломатов стран-союзников в МИД в Дании случаются крайне редко.

Власти Гренландии заявили о недопустимости любых попыток аннексии со стороны США.

Дональд Трамп в марте заявил о возможной аннексии Гренландии США.