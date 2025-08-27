Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен высказался о расследовании взрывов на «Северных потоках». В интервью «Известиям» он заявил, что Соединенные Штаты определенно сыграли свою роль в этом деле, а участие бывшего президента Джо Байдена подкрепляется информацией из Польши и Великобритании.

Ранее прокуратура Германии сообщила об аресте в Италии украинца Сергея К. по ордеру от 18 августа 2025 года по подозрению в подрыве газопроводов «Северный поток». Арест произведен в провинции Римини. Мужчина, предположительно, координировал операцию в сентябре 2022 года, когда на газопроводах были размещены взрывные устройства. Информация опубликована на сайте генерального прокурора Германии.

«Они поймали какого-то одного украинца и предъявляют ему обвинения, и все это — с парусной лодки. Серьезно? Мы говорим о тысячах фунтов взрывчатки. <...> Я не признаю эту версию», — подчеркнул экс-подполковник.

Расмуссен подчеркнул, что диверсии нанесли значительный ущерб газовой и энергетической инфраструктуре, особенно в условиях, когда Европа уже сокращала импорт энергии из России. В результате выросли расходы на отопление, что, в свою очередь, привело к увеличению повседневных затрат для населения.

Ранее итальянский новостной портал Open сообщил, что операция по подрыву «Северных потоков», которую координировал задержанный в Италии гражданин Украины Сергей Кузнецов, носила кодовое название «Диаметр».