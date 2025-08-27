От Украины потребовали извиниться после того, как активист и журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире оскорбил президента Кароля Навроцкого. С соответствующим призывом выступил глава МИД Польши Павел Яблоньский.

Мазуренко в эфире национального телевидения назвал Навроцкого криминальным авторитетом в тюрьме. Ведущие заявили, что журналист пересек черту, и потребовали извиниться, однако активист отказался и продолжил оскорблять польского президента. Впоследствии Мазуренко убрали из телеэфира.

— Каждый день приносит новые аргументы в пользу обоснованности инициативы президента Кароля Навроцкого. А господин Мазуренко должен срочно поблагодарить за гостеприимство в нашей стране и отправиться на фронт, чтобы по-настоящему поддержать свою родину, — написал в соцсети Х глава МИД Польши.

В конце июля Кароль Навроцкий поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским. Лидер Польши потребовал от Украины изменить подход к проблемам современной истории, которые важны для польского народа.

После этого зарубежные СМИ высказали мнение, что Навроцкий придерживается критической позиции в отношении Украины, Германии и Евросоюза. По информации журналистов, его взгляды близки к ультраправой партии «Конфедерация», выступающей за выход Польши из ЕС.