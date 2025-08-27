Согласно информации издания Politico, в Европейском союзе рассчитывают преодолеть тупиковую ситуацию с вступлением Украины в блок в ближайшие месяцы. Как сообщается со ссылкой на неназванных дипломатов, ключевым фактором станет усиление давления на Венгрию, которая до сих пор блокирует процесс.

© Московский Комсомолец

Два дипломата, пожелавшие остаться анонимными, выразили уверенность, что удастся разрешить текущий кризис вокруг расширения ЕС благодаря координированным усилиям стран-участниц. Отмечается, что Будапешт продолжает оставаться основным препятствием на пути украинского членства, однако в Брюсселе надеются изменить его позицию в обозримом будущем.

В Европе приняли жесткое решение по Украине

Напомним, что по заявлению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, маловероятно, что Украина могла осуществить атаку на нефтепровод «Дружба» без согласования с высокопоставленными чиновниками Европейского союза в Брюсселе.

