Уиткофф рассказал, когда США хотят увидеть заключение соглашения по Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что США хотят до конца текущего года найти "ингредиенты" к мирному соглашению по Украине. Он отметил, что над решением этого вопроса работают технические команды, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

"Нам придется решать все эти вопросы (условий урегулирования - ред.), мы понимаем это. У нас есть технические команды, которые работают над ними. Мы надеемся, что к концу этого года, а может быть и немного раньше, мы сможем найти все необходимые ингредиенты для заключения мирного соглашения", - сказал он в интервью.

Маск считает, что лидер партии Reform UK не защитит Британию от насилия

Американский предприниматель Илон Маск считает, что лидер правопопулистской британской партии Reform UK Найджел Фараж не сможет защитить Великобританию от насилия. По его мнению, перемены могут ждать страну с правой политической партией Advance UK, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись миллиардера в социальной сети Х.

"К сожалению, реальность такова, что Фараж практически ничего не сделает для защиты Британии. Это очевидно. Действующее законодательство однозначно гласит, что любой, кто был соучастником изнасилования при отягчающих обстоятельствах или убийства, особенно в отношении детей, виновен в тяжком преступлении и должен либо отбыть срок в тюрьме, если он гражданин, либо быть депортирован, если нет. Правительству просто нужно обеспечить соблюдение закона", - написал Маск.

Он добавил, что перемены сможет принести правая политическая партия Advance UK.

Раскрыта численность группы, осуществившей взрывы на "Северных потоках"

В состав диверсионной группы, совершившей теракты на газопроводах "Северный поток", входили семь человек. Координатором операции был гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по запросу ФРГ, пишет РИА Новости со ссылкой на Европейский ордер на арест.

"Ему (Кузнецову. — Прим. Ред.) было поручено координировать всю операцию и руководить экипажем, состоящим из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника", — говорится в документе.

После установки взрывчатки все участники вернулись в порт Вик, вслед за этим Кузнецова вывезли на Украину.

Уиткофф рассказал о целях Трампа по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что должен сделать все возможное для завершения конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, сообщает РИА Новости.

"Думаю, он смотрит на это так: я должен сделать все, что могу, я тот, кто сейчас в силах положить этому конец, я должен разобраться, как сделать все возможное, чтобы сблизить обе стороны, а если не получится, заставить их сблизиться", - сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта.

К протестам в Сербии причастны спецслужбы соседних стран, заявил депутат

Председатель комитета по обороне и внутренним делам Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун заявил, что к организациям протестов в Сербии причастны спецслужбы соседних стран. В частности была скомпрометирована деятельность Хорватии, Болгарии, Боснии и Герцеговины и самопрозглашённого Косово, пишет РИА Новости.

"Агентство безопасности и информации (БИА, сербская контрразведка, - ред.) скомпрометировала работу Управления безопасности и разведки Хорватии (SOA), когда открыли несколько их внедренных агентурных групп. Замешаны и другие спецслужбы региона, например, "Косовское разведывательное агентство" (AKI), действующее в центральной Сербии. Есть участие Сараево и Софии (Боснии и Герцеговины и Болгарии, ред.)", - заявил Дрецун.

Он также отметил, что лидерство в этом принадлежит все-таки Хорватии.