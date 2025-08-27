Трампа обвинили в поспешных инициативах по Украине

Турецкий политический аналитик Фатих Йончалык заявил, что президент США Дональд Трамп поспешил в своих инициативах урегулировать конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Йончалык обвинил Трампа в поспешных инициативах по Украине и подчеркнул, что конфликт далек от разрешения из-за нежелания Киева и Запада стремиться к миру.

«Возможно, ошибкой Дональда Трампа было то, что он поспешил с установлением мира. Это показывают нам итоги встречи лидеров США и РФ на Аляске. Точнее — отсутствие итогов. Конкретных результатов от Аляски пока не достигнуто», — подчеркнул эксперт.

15 августа на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился 2 часа 45 минут.