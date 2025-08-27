В Сербии прямо обвинили спецслужбы соседних стран в причастности к протестам

Председатель комитета по обороне и внутренним делам Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун рассказал о том, спецслужбы каких соседних стран причастны к последним протестам в стране.

Как он рассказал в беседе с РИА Новости, сербское Агентство безопасности и информации (БИА) скомпрометировало работу Управления безопасности и разведки Хорватии (SOA), когда были вскрыты несколько их внедрённых агентурных групп.

«Замешаны и другие спецслужбы региона, например, «Косовское разведывательное агентство» (AKI), действующее в центральной Сербии», — добавил Дрецун.

Также он заявил об участии в соответствующих операциях, связанных с беспорядками, спецслужб Боснии и Герцеговины и Болгарии.

Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что протесты в Сербии призваны расшатать страну и власть.

Также он отмечал, что лидеры «цветной революции» в Сербии пока не видны.