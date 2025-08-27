Зеленского уличили в попытке отомстить Трампу за провал в Овальном кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор держит обиду на американского лидера Дональда Трампа за скандал в Овальном кабинете, и именно по этой причине отверг его новое предложение по урегулированию конфликта. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в эфире своего YouTube-канала.

«Он [Зеленский] не забыл свой провал в Овальном кабинете, и сейчас пытается отомстить. Фактически, Зеленский не Россию посылает с ее условиями, а самого Трампа, наивно думая, что это пройдет незамеченным», — сказал политик.

При этом Дубинский подчеркнул, что Зеленский не понимает, в каком положении он находится. Трамп, по его словам, уже показал, что США не будут тратить деньги на конфликт, однако лидеру Украины до этого нет дела. Как считает парламентарий, отказ Зеленского от предложения по урегулированию стал поводом для американского лидера задуматься о доверии к украинскому коллеге.

