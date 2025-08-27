Маск снова раскритиковал лидера правой партии Британии

Лидер правопопулистской британской партии Reform UK Найджел Фараж не сможет защитить Великобританию от насилия. Такое мнение в соцсети X выразил американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

«К сожалению, реальность такова, что Фараж практически ничего не сделает для защиты Британии <...> Правительству просто нужно обеспечить соблюдение закона», — говорится в сообщении.

Маск напомнил, что в соответствии с действующим законодательством, изнасилование при отягчающих обстоятельствах является тяжким преступлением. По его словам, преступник по такой статье должен либо отбыть срок в тюрьме или быть депортирован, в случае отсутствия гражданства.

Маск рассказал о нелегитимных правительствах

Кроме того, Маск заявил, что перемены могут произойти при победе правой политической партии Advance UK.

До этого более половины британских избирателей заявили, что Маск негативно влияет на политику Великобритании. Главным образом британцы отмечают высказывания Маска в отношении премьер-министра страны Кира Стармера и главы партии Reform UK Найджела Фаража. Отмечается, что привлек внимание пост Маска в X с предложением освободить Великобританию от «тиранического правительства».

Ранее Маск обвинил премьера Британии в попытке подорвать выборы в США.