В США рассказали о рассмотрении Украиной мирного предложения России

Сейчас власти Украины рассматривают мирное предложение, предоставленное Россией. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, его цитирует РИА Новости. По словам чиновника, Москва нацелена на урегулирование конфликта.

«Русские выступили с предложением. Может, оно включает то, что украинцы смогут принять», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что о своем желании завершить конфликт заявил президенту США Дональду Трампу российский лидер Владимир Путин в ходе саммита на Аляске. При этом, добавил Уиткофф, Трамп «в какой-то степени» разочарован обеими сторонами конфликта.

Ранее Трамп выразил надежду на то, что конфликт на Украине в скором времени завершится. В противном случае политик готов ввести санкции как против Москвы, так и против Киева.